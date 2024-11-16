Köyceğiz Belediyespor, Güneysuspor'u Deplasmanda Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nefes Kesen Mücadele

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında, Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor ile karşılaştı. Zorlu mücadeleden 39-37'lik galibiyetle ayrılan Köyceğiz Belediyespor, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Maçın Detayları

Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Güneysuspor'un 18-17'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ancak, ikinci yarıda yoğun mücadele ve üstün bir performans sergileyen Köyceğiz Belediyespor, karşılaşmayı 39-37'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, Köyceğiz Belediyespor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Güneysuspor içinse derin bir üzüntü yarattı. Her iki takımın da gösterdiği performans, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.