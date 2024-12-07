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Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık'a Konuk Oldu: 31-24

Köyceğiz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Mihalıççık Belediyespor'u 31-24 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:04
Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık'a Konuk Oldu: 31-24

Hentbol Süper Lig'de Heyecan Dolu Karşılaşma

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor ile karşılaştı. Maç, Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

İlk Yarının Önemi

Maçın ilk yarısında konuk takım Köyceğiz Belediyespor, rakibi Mihalıççık Belediyespor karşısında 11-10 önde tamamlayarak avantaj sağladı.

Sonuç ve Performans

İkinci yarıda da üstün oyun sergileyen Köyceğiz Belediyespor, maçı 31-24'lük skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetle birlikte takım, ligdeki moralını artırdı.

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