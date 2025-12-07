Köyceğiz Voleybol Turnuvası: İlk Üçe Para Ödülü

Köyceğiz'de 8 Aralık'ta başlayacak ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek Voleybol Turnuvası'nda ilk üçe para ödülü verilecek.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:45
Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası 8 Aralık Pazartesi günü saat 18.30'da başlayacak.

25 takımın mücadele edeceği ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan 'Köyceğiz Voleybol Turnuvası' Mehmet Özkaya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ödüller

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara para ödülleri verilecek: 1. olan takıma 15 bin TL, 2. olan takıma 10 bin TL, 3. olan takıma 5 bin TL.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "25 takımın mücadele edeceği ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan ’Köyceğiz Voleybol Turnuvası’ açılışına tüm vatandaşlarımızı bekleriz" denildi.

