Köyceğizli Hentbolcular Okul İl Birinciliğinde Dereceye Girdi

Köyceğizli takımlar, 2025-2026 Okul Sporları Hentbol İl Birinciliğinde önemli dereceler elde etti; Yunus Emre Ortaokulu 1., Anadolu Lisesi 2., Fen Lisesi 3.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:13
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Okul Sporları Hentbol müsabakalarına katılan takımlar, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamındaki il birinciliğinde önemli dereceler elde etti.

Turnuva Detayları

Müsabakalar, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Spor Salonunda düzenlendi. Genç Kızlar, Genç Erkekler, Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen maçlar iki gün boyunca büyük çekişmeye sahne oldu.

İl genelindeki okulların katıldığı turnuvada sporcuların takım uyumu ve bireysel performansları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin sergilediği mücadele azmi ve disiplinli oyun yapısı, tribünlerdeki aileler ve öğretmenler tarafından yoğun takdir topladı.

Dereceler

Turnuva sonunda Köyceğizli takımlar şu dereceleri elde etti:

Küçük Erkekler: Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu - 1.

Genç Erkekler: Köyceğiz Anadolu Lisesi - 2.

Genç Kızlar: Köyceğiz Fen Lisesi - 3.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

