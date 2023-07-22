Krzysztof Piatek'ten olay itiraflar: Süper Lig'in iki takımından daha teklif gelmiş

Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, Başakşehir'e transfer olmadan önce Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı. Ancak tercihinin Başakşehir olduğunu belirten Piatek, Türkiye'deki ilk röportajını vererek transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. İşte detaylar...





İtalya ve Almanya'da forma giyen oyuncu, Başakşehir'de çıkış yakalamak istediğini ve kulübün kendisini en güçlü şekilde istediğini söyledi. Piatek, İstanbul'daki tesisleri ve stadyumu gördükten sonra organizasyonun çok iyi olduğunu gözlemlediğini dile getirdi. Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Piatek'in tercihi, diğer Süper Lig takımlarının tekliflerini geride bırakarak turuncu-lacivertli ekibe katılmasıyla sonuçlandı. İşte detaylar...

POLONYALI GOLCÜ KRZYSZTLEV PLATEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Transferinin ardından Türkiye'de ilk röportajını veren Krzysztof Piatek, Başakşehir'e imza atmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Turuncu-lacivertli ekibe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Piatek, yeni takımıyla ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtti.

Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, sözleşmesi sona ermiş bir oyuncuydu ve Başakşehir ile anlaşmadan önce Türkiye'den diğer takımlardan teklifler aldığını açıkladı. Galatasaray ve Trabzonspor ile görüşmeler yaptığını belirten Piatek, tercihinin Başakşehir olduğunu ifade etti.