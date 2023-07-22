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Krzysztof Piatek'ten olay itiraflar: Süper Lig'in iki takımından daha teklif gelmiş

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Krzysztof Piatek'ten olay itiraflar: Süper Lig'in iki takımından daha teklif gelmiş
Başakşehir'in 3 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor'dan da teklifler aldığını ancak tercihinin Başakşehir olduğunu söyledi.

Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, Başakşehir'e transfer olmadan önce Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı. Ancak tercihinin Başakşehir olduğunu belirten Piatek, Türkiye'deki ilk röportajını vererek transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Polonyalı golcü Krzysztof Piatek

İtalya ve Almanya'da forma giyen oyuncu, Başakşehir'de çıkış yakalamak istediğini ve kulübün kendisini en güçlü şekilde istediğini söyledi. Piatek, İstanbul'daki tesisleri ve stadyumu gördükten sonra organizasyonun çok iyi olduğunu gözlemlediğini dile getirdi. Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Piatek'in tercihi, diğer Süper Lig takımlarının tekliflerini geride bırakarak turuncu-lacivertli ekibe katılmasıyla sonuçlandı. İşte detaylar...

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Transferinin ardından Türkiye'de ilk röportajını veren Krzysztof Piatek, Başakşehir'e imza atmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Turuncu-lacivertli ekibe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Piatek, yeni takımıyla ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtti.

Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, sözleşmesi sona ermiş bir oyuncuydu ve Başakşehir ile anlaşmadan önce Türkiye'den diğer takımlardan teklifler aldığını açıkladı. Galatasaray ve Trabzonspor ile görüşmeler yaptığını belirten Piatek, tercihinin Başakşehir olduğunu ifade etti.

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