Kübra Denizci Keskin, Yeşil Bursa Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor

Bedensel engelli ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde, kendi kategorisi olan "RC5"te zirveyi hedefliyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs tarihlerinde 59 otomobil ve 118 sporcu ile start alacak. Yarışma boyunca "RC5" kategorisinde mücadele edecek olan Kübra Denizci Keskin, bu alanda kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Kariyerine "Türkiye Tırmanma Şampiyonası" ile giriş yaptıktan sonra ralli yarışlarına yönelen Kübra, hem Türkiye hem de Avrupa ralli şampiyonalarında mücadele eden ilk engelli kadın sporcu olma unvanını taşıyor. Kübra Denizci Keskin, sporda ve yaşamda engellerin üstesinden gelerek ilham olmayı sürdürüyor.

Kübra, 2004 yılında geçirdiği yüksekten düşme sonrasında hayatının değiştiğini belirterek, "Yaklaşık 3 sene tekerlekli sandalyeyle yeni hayatıma adapte olmaya çalıştım. O zamanlar hedeflerimi belirledim ve yola çıktım." dedi. İki üniversite bitiren Kübra, şu anda Osmangazi Belediyesi Meclisi'nde çalışıyor ve aynı zamanda klinik psikolog olarak travma sonrası iyileşme alanında destek veriyor.

Kübra Denizci, "Engelli kadın olarak dünyada ralli branşında yarışan tek kişiyim" ifadesiyle sporda yaşadığı benzersiz deneyimi vurguladı. Otomobillere olan ilgisinin çocukluğuna dayandığını belirten Kübra, ailesi içinde bir pilot olmasının da bu tutkusunu artırdığını ifade etti.

Kübra Denizci Keskin, Yeşil Bursa Rallisi için büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Kategorimi birinci olarak zirvede tamamlamayı çok istiyorum. Şampiyonada aldığımız puanların hepsi çok değerli. Bu sene Bursa takımıyla yarışıyorum ve bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı." dedi.

Ayrıca, dünya ralli şampiyonasında start alan ilk engelli kadın sporcu olma hayalini de taşıyan Kübra, bu hedefe ulaşmak için gerekli çabayı göstermeye devam ediyor. "Daha fazla engelli sporcuyu otomobil sporlarına kazandırmak istiyorum. Desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum; çünkü bu yolda destekçilerle yürümek çok önemli.”

Bedensel engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde, kendi kategorisi olan "RC5"te zirveyi hedefliyor.

Bedensel engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde, kendi kategorisi olan "RC5"te zirveyi hedefliyor.