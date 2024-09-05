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Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Gümüş Madalya ile Döndü

Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde S7 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:54
Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Gümüş Madalya ile Döndü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Gümüş Madalya

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Kübra Korkut, kadınlar S7 sınıfında gösterdiği üstün performansla gümüş madalya kazandı.

Kübra Korkut'un Başarısı

Kübra, dünya genelindeki en iyi sporcular arasına adını yazdırarak, Türk sporunu bir kez daha uluslararası arenada gururlandırdı. Oyunlar sırasında sergilediği azim ve mücadele, birçok sporcunun ilham kaynağı oldu.

Gelecek Hedefleri

Gümüş madalya ile dönen Kübra Korkut, gelecekteki yarışmalara hazırlıklarını sürdürmekte kararlı. Hedefinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu belirten Korkut, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

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