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Kulüpler Birliği toplantısında görüşülecek konular neler?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda önce açıklanan yabancı kuralına Kulüpler Birliği tepki göstermişti. Kulüpler Birliği yakın zamanda gündeme dair toplantı düzenleyecek. Kulüpler Birliği toplantısında hangi konular görüşülecek? Bu haberimizde Kulüpler Birliği toplantısına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Kulüpler Birliği toplantısında görüşülmesi beklenen konular...

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:18
Kulüpler Birliği toplantısında görüşülecek konular neler?
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Kulüpler Birliği toplantısında yabancı kuralı, harcama limitleri, küme düşme konusu ve yayıncı kuruluş ihalesi hakkında görüşülecek.

Kulüpler Birliği toplantısı


TFF, Süper Ligi'n 2021-2022 sezonunda 20, 2022-2023 sezonunda 19, 2023-2024 sezonunda ise 18 takımın katılmasına karar verdi. Yani bir anlamda 4 takım küme düşecek. Kulüpler Birliği, 3 takımın geri çekilmesini ve 3 takımın alt liglerden gelmesini umuyor. Yabancı uyrukluların sayısına gelince, kulüp ikiye bölündü. Avrupa'da oynayacak takımlar yabancı kontenjanlarının değişmesini talep etmemektedir. Diğer takımlar TFF'nin kararına olumlu tepki verdi.  Kulüpler   harcama limitlerinde esneklik talep etmektedir.  Yayıncı beIN Sports'un indirim talebi karşılık ,TFF olumlu yanıt vermedi.  Yayın ihale süreci ise halen devam etmektedir.


Son Güncelleme: 07.06.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
Kulüpler Birliği ToplantısıTFF Ve Kulüpler Birliği
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