Kulüpler Birliği toplantısında görüşülecek konular neler?

Kulüpler Birliği toplantısında yabancı kuralı, harcama limitleri, küme düşme konusu ve yayıncı kuruluş ihalesi hakkında görüşülecek.

Kulüpler Birliği toplantısı

TFF, Süper Ligi'n 2021-2022 sezonunda 20, 2022-2023 sezonunda 19, 2023-2024 sezonunda ise 18 takımın katılmasına karar verdi. Yani bir anlamda 4 takım küme düşecek. Kulüpler Birliği, 3 takımın geri çekilmesini ve 3 takımın alt liglerden gelmesini umuyor. Yabancı uyrukluların sayısına gelince, kulüp ikiye bölündü. Avrupa'da oynayacak takımlar yabancı kontenjanlarının değişmesini talep etmemektedir. Diğer takımlar TFF'nin kararına olumlu tepki verdi. Kulüpler harcama limitlerinde esneklik talep etmektedir. Yayıncı beIN Sports'un indirim talebi karşılık ,TFF olumlu yanıt vermedi. Yayın ihale süreci ise halen devam etmektedir.