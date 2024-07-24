Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık Seçimi Toplantısı Başladı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık Seçimi Toplantısı

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçmek üzere önemli bir toplantı düzenliyor. Toplantı, vakfın Maslak’taki merkezinde başladı ve bu etkinlik, Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinin temsilcilerini bir araya getiriyor.

Önemli İsimler Bir Arada

Toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca Süper Lig'deki diğer kulüplerin başkanları ve temsilcileri de etkinlikte yer alıyor.

Ali Koç'tan Transfer Açıklaması

Başkanlık görevini devretmeye hazırlanan Ali Koç, toplantıya girişinde basına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile ilgili transfer görüşmelerinin başladığını ifade etti. Koç, Sevilla ile yapılan olası transferin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantıya katılmak üzere vakfın Maslak'taki merkezine geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantıya katılmak üzere vakfın Maslak'taki merkezine geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantıya katılmak üzere vakfın Maslak'taki merkezine geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantıya katılmak üzere vakfın Maslak'taki merkezine geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantıya katılmak üzere vakfın Maslak'taki merkezine geldi.