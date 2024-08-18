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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Göztepe-Fenerbahçe Maçı Açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı, Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a yönelik saldırıyı kınadı, sağduyu çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:02
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Göztepe-Fenerbahçe Maçı Açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Sert Açıklama

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar, dikkatleri üzerine çekti. Kulüpler Birliği Vakfı, olaylarla ilgili olarak çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ali Koç'a Yönelik Saldırı Kınandı

Açıklamada, Göztepe taraftarlarına isnat edilemeyecek bir üzüntü öne sürüldü. Vakıf, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kesin bir dille kınadı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında Sayın Başkan Ali Koç’a gerçekleştirilen bu hoş olmayan ve kabul edilemez olayı kınıyoruz. Suçluların adalet önüne bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz."

Futbolun Birleştirici Gücü

Ayrıca, vakıf açıklamasında, futbolun birleştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve tüm paydaşları sağduyuya davet etti. Bu tür olayların yaşanmaması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği belirtilerek, futbol camiasında barış ve kardeşlik duygularının ön plana çıkarılması gerektiği ifade edildi.

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