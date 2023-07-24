Kulüplere Resmi Gazete'den müjde geldi: Vergi iadesi yapılacak

Spor kulüplerine müjdeli bir haber geldi: Vergi iadesi uygulaması başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen gelir vergisinin iadesini düzenliyor. Bu sayede, tescil edilmiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri bu avantajdan yararlanabilecek.

Yönetmeliğe göre, iade edilecek gelir vergisi miktarı, sporculara yapılan ücretler üzerinden tevkif edilip zamanında beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlar esas alınacak. Sporcuların alacakları ücretlerde aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve benzeri ödemeler ücret kapsamında değerlendirilecek.

Ancak diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel, idari ve destek hizmetlerinde çalışanlar gibi diğer görevlerdeki personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler bu iade uygulamasına dahil edilmeyecek.

Bu düzenleme, spor kulüplerine ek mali avantaj sağlayacak ve amatör şubelerin de finansal anlamda rahatlamasına yardımcı olacak. Sporcuların motivasyonunu artırarak daha başarılı sonuçlar elde edilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte spor kulüpleri, gelir vergisinin iadesi sürecini daha kolay bir şekilde yönetebilecekler. Yüksek gelir vergilerinin iadesi, kulüplerin mali yükünü hafifletirken aynı zamanda sporcular için de cazip bir ödeme teşviki oluşturacak.

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik, spor dünyasında heyecanla karşılanan bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Uygulamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi, spor kulüplerinin ve sporcuların geleceğine olumlu etkiler sağlayarak, Türk sporunun gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu şekilde, Türkiye'de sporun yaygınlaştırılması ve daha da ilerlemesi hedefine bir adım daha atılmış olacak. İşte detaylar...





SPOR KULÜPLERİ İÇİN MÜJDELİ HABERİ GELDİ

Spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine sevindirici bir haber geldi. Türkiye'de kurulu kamu sermayeli bankalarda özel hesaplar açılarak sporculara yapılan ücret ödemelerinden tevkif edilen gelir vergisinin iadesi uygulaması başlatıldı. Bu sayede, spor kulüpleri ve şirketler gelir vergisinin bir kısmını geri alabilecekler. Ancak bu avantajdan yararlanmak için vergilerin zamanında beyan edilmesi ve vadesinde ödenmesi gerekiyor. İşte diğer ayrıntılar...





Özel hesaplar, sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen vergilerin toplandığı ve nemalandığı hesaplardır. Ancak bu hesaplardaki tutarlar, amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar dışında başka amaçlar için kullanılamaz ve haczedilemez.

Bu özel hesaptaki paralar sadece amatör spor faaliyetleri ve altyapı spor eğitim tesislerinde faaliyet gösteren sporculara, çalıştırıcılara ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ödemeleri için kullanılabilir. Ayrıca, bu kişilere yönelik iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ve spor faaliyetleriyle ilgili diğer harcamalar da bu hesaptan karşılanacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen futbol liglerinin altyapı takımları da amatör spor faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri iade edilen ve harcanamayan tutarları aralarında aynı amaçla kullanmak üzere aktarım yapabilecekler. Ayrıca, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen gelir vergisinin iadesi işlemi, Nisan ayında yapılan beyannamelerle gerçekleştirilecek.

Önceki yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yeni düzenleme 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu uygulamadan yararlanmak için sporculara ödenen ücretlerin düzenli olarak beyan edilmesi ve vergi dairesine zamanında ödenmesi önemli bir şarttır. Ayrıca, spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler de bu iade uygulamasından faydalanabilirler.

Yeni yönetmelik sayesinde spor kulüplerinin ve sporcuların mali yükleri hafifleyecek, amatör spor faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlanacaktır. Bu düzenleme, sporun yaygınlaştırılması ve Türk sporunun gelişimi için önemli bir adım olacaktır.