Kung Fu Milli Takımı Emeishan'da Şampiyon: 19 Altın, 44 Madalya

Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Kung Fu Milli Takımı yurda döndü. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Aileleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği milli sporcular büyük sevinç yaşadı.

Coşkulu karşılama

Yurt dışından dönen sporcuları karşılayan kalabalık, takımın başarısını kutladı. Federasyonun açıklamasında karşılama anının duygusal ve gurur verici olduğu vurgulandı.

Federasyon Başkanı'nın değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Çin'de elde edilen başarının tarihi olduğunu belirtti.

Akyüz: "Sporcularımız sahaya yüreklerini koydu. Gerçek anlamda dünyanın en iyi sporcuları olduklarını bir kez daha gösterdiler. Fakat bu şampiyonada ne yazık ki hakemlerin organize bir şekilde uyguladığı haksızlıklara maruz kaldık. Dünyanın en iyileri olan bazı sporcularımız kasıtlı şekilde düşük puanlarla engellendi, hak ettikleri altın madalyalar ellerinden alındı. En az 9 dünya şampiyonluğumuz resmen gasp edildi. Buna rağmen yılmadık, mücadele ettik, söke söke kazandık. Bu şampiyonluk Türk wushusunun dünya arenasındaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha ispatladı. Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu destansı başarı, Türk spor tarihine altın harflerle yazılacak."

Madalyalar ve sonuç

Milli sporcular, şampiyonada ferdi ve takım müsabakalarında 19'u altın olmak üzere toplam 44 madalya kazandı. Federasyon, bu başarının Türk wushusunun uluslararası alandaki güç ve kararlılığını pekiştirdiğini vurguladı.

