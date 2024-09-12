Kürek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Şampiyonluk Hedefliyor Kürek Milli Takımı, 14-15 Eylül tarihlerinde Meriç Nehri'nde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor. Takım, bu önemli yarışmada en yüksek başarıyı elde etmeyi amaçlıyor. Baskı Mensuplarına Açıklamada Bulunan Başantrenör Sonat Doğan Milli takımın başantrenörü Sonat Doğan, organizasyona yönelik hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. 8 ülkenin katılacağı bu önemli yarışma öncesi, "Balkan Şampiyonası'nda hedefimiz takım halinde şampiyonluğu kazanmak" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta benzer bir parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar aldıklarını hatırlatan Doğan, şöyle devam etti: "12 kategoride 12 finale çıktık ve 3 altın, toplamda 7 madalya kazandık. İstiklal Marşı'nı Edirne'den tüm Türkiye'ye dinletmek istemiştik, bunu başardık." Genç Sporcular Hazır Doğan, şampiyonaya 50 sporcuyla katıldıklarını ve gençler ile yıldızlar kategorisinde güçlü bir performans sergileyeceklerini söyledi. "Balkan Şampiyonası'nda hedefimiz takım halinde şampiyonluğu kazanmak" sözlerine yer verdi. Milli Kürekçi Yasin Şen'in Başarıları Sezon boyunca birçok başarıya imza attıklarını kaydeden milli kürekçi Yasin Şen, "7 madalya kazandık ve benim için de Avrupa üçüncülüğü önemli bir başarıydı. Hafta sonu yarışacağım iki kategoride de altın madalya hedefliyorum" diye konuştu. Kaan Efe Aktop'un Temel Mesajı Kaan Efe Aktop da şampiyonaya iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti. Takım olarak büyük bir beklenti ile yarışmalara katılacaklar. Kürek Milli Takımı, Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi hedefliyor. Kürek Milli Takımı, Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi hedefliyor. Kürek Milli Takımı, Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi hedefliyor. Kürek Milli Takımı, Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi hedefliyor. Kürek Milli Takımı, Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi hedefliyor. Kürek Milli Takımı, Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi hedefliyor.