Kürekte Sezon Açılışı: Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 11 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye Kürek Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, etkinlik Tuzla Deniz Harp Okulu’nda düzenlenecek.

Farklı Kategorilerde Yarışacak

Bu yılki organizasyonda, büyükler, 23 yaş altı, 19 yaş altı, 17 yaş altı, 15 yaş altı ve para kürek kategorilerinde, hem kadın hem de erkek sporcular mücadele edecek.

Öne Çıkan İsimler

Şampiyonada, milli kürekçi Elis Özbay ile milli para kürekçiler Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen gibi önemli isimler de yarışacak. Spor severler için heyecan dolu bir etkinlik olması bekleniyor.