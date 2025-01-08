DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Kürekte Sezon Açılışı: Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 11 Ocak'ta İstanbul'da Tuzla Deniz Harp Okulu'nda gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:20
Kürekte Sezon Açılışı: Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 11 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye Kürek Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, etkinlik Tuzla Deniz Harp Okulu’nda düzenlenecek.

Farklı Kategorilerde Yarışacak

Bu yılki organizasyonda, büyükler, 23 yaş altı, 19 yaş altı, 17 yaş altı, 15 yaş altı ve para kürek kategorilerinde, hem kadın hem de erkek sporcular mücadele edecek.

Öne Çıkan İsimler

Şampiyonada, milli kürekçi Elis Özbay ile milli para kürekçiler Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen gibi önemli isimler de yarışacak. Spor severler için heyecan dolu bir etkinlik olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enes Ünal, Çapraz Bağ Yırtığıyla Sezonu Kapattı
2
Kürekte Sezon Açılışı: Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
3
2025 Dakar Rallisi'nde 4. Etap Galipleri Belli Oldu
4
Sivasspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı
5
Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak, 19. Yaş Gününü Takım Arkadaşlarıyla Kutladı
6
TFF, Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemi Uygulamasına Geçiyor
7
Gençlik Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yeterlilik Protokolü İmzalandı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor