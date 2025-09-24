Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz EHF Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

OTP Bank-PICK Szeged - Paris Saint-Germain maçı

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında düdük çalacak.

Karşılaşma, 25 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te Macaristan'ın Szeged kentindeki Pick Salonu'nda oynanacak. Maçta taraflar OTP Bank-PICK Szeged ile Paris Saint-Germain olacak.

Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, bu sezon daha önce EHF Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Dinamo Bükreş - Sporting karşılaşmasını da yönetmişti.