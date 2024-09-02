Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda Belçikalı Rutger Wouters Zirvede

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda Birincilik Rutger Wouters'ın

30 Ağustos'ta Samsun'da start alan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, bu yıl 8 ülke ve 18 farklı takımdan 115 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etapların Heyecanı

Turun açılış etabında sağlam bir performans sergileyen Rutger Wouters, Flanders Region takımıyla birlikte 168,4 kilometrelik 4. etabı Çankırı ile Ankara arasında tamamladı. Etap, tarihi Birinci Meclis'in önünde sona ermesiyle dikkat çekti.

Genel Klasman ve Ödüller

Kaçış grubunun lideri olan Wouters, 4 saat 8 dakika 45 saniyelik derecesiyle durumunu sağlamlaştırdı ve kapanış etabında da zafer elde etti. 4 gün süren turu toplamda 13 saat 8 dakika 13 saniyede tamamlayarak, genel klasman şampiyonuna layık görülen sarı mayonun sahibi oldu.

İkinci ve Üçüncü Sıradakiler

Wouters'ın ardından Vinzent Dorn (BikeAid takımı) 1 dakika 17 saniye farkla ikinci, Jarno Bellens (Flanders Region) ise 1 dakika 25 saniye geride kalarak üçüncülüğü elde etti.

Sıralamalar ve Ödül Töreni

Sprint klasmanında Oliver Mattheis (BikeAid), tırmanış klasmanında Daniil Pronskiy (Vino SKO), en iyi genç bisikletçi klasmanında ise Samet Bulut (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) zirve yarışını kazandı. Genel klasman ödülleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi̇, SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik tarafından verildi.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

30 Ağustos'ta Samsun'da açılış etabı yapılan 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı. Etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.