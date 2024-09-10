Kuşadası Voleybol Turnuvası Heyecanıyla Başladı

Kuşadası Voleybol Turnuvası

Eczacıbaşı Dynavit, Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maçın Gelişimi

Turnuvanın ilk setinde Aydın ekibi, iyi bir performans sergileyerek seti 25-18 kazandı. Ancak, Eczacıbaşı Dynavit ikinci sette 25-22 ile öne geçti.

Üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti de 25-23 ile kazanarak maçı 3-1 sonuçla tamamladı. Böylece Eczacıbaşı Dynavit, turnuvaya galibiyetle start verdi.

Turnuvanın Devamı

Turnuvanın ilk gününde, VakıfBank ile Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımları arasındaki maçla devam edecek.