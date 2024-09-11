Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Dorukta

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın İkinci Günü

Kuşadası'nda düzenlenen Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün, büyük bir heyecana sahne oldu. VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede VakıfBank, ev sahibi ekip Aydın’ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Sonuçları

Turnuvanın üçüncü maçında, VakıfBank setlerde 25-16, 25-21, 25-21 ve 25-18 olarak sonuçlanmıştır. Bu zaferle VakıfBank, turnuvadaki konumunu güçlendirmiş oldu.

Gelecek Maçlar

Turnuvanın ikinci günü, Eczacıbaşı Dynavit ile SSC Palmberg Schwerin takımları arasındaki karşılaşma ile devam edecek. Voleybol severler için heyecan dolu anlar yaşanacak.