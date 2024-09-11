DOLAR
33,99 0,17%
EURO
37,47 -0,02%
ALTIN
2.745,64 0,26%
BITCOIN
1.918.363,43 2,1%

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Dorukta

VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda galip geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:34
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Dorukta

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın İkinci Günü

Kuşadası'nda düzenlenen Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün, büyük bir heyecana sahne oldu. VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede VakıfBank, ev sahibi ekip Aydın’ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Sonuçları

Turnuvanın üçüncü maçında, VakıfBank setlerde 25-16, 25-21, 25-21 ve 25-18 olarak sonuçlanmıştır. Bu zaferle VakıfBank, turnuvadaki konumunu güçlendirmiş oldu.

Gelecek Maçlar

Turnuvanın ikinci günü, Eczacıbaşı Dynavit ile SSC Palmberg Schwerin takımları arasındaki karşılaşma ile devam edecek. Voleybol severler için heyecan dolu anlar yaşanacak.

İLGİLİ HABERLER

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Dorukta
2
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Sonuçları
3
17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Karşıyaka Şampiyon Oldu
4
Hentbol Süper Lig 3. Hafta Programı
5
Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nde Türkiye'nin Temsili
7
Benfica'da Yeni Dönem: Bruno Lage Teknik Direktör Oldu

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor