Kuşadası Voleybol Turnuvası: SSC Palmberg Schwerin galip geldi

Kuşadası Voleybol Turnuvası Sonuçları
Bu yıl düzenlenen Kuşadası Voleybol Turnuvası, düşündürücü karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. Turnuvanın dördüncü maçında, Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımı, Eczacıbaşı Dynavit ekipini 3-1’lik skorla mağlup etti.
Maç Detayları
Kuşadası Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadelede setler şu şekilde sonuçlandı:
- 1. Set: 25-22
- 2. Set: 28-26
- 3. Set: 19-25
- 4. Set: 25-19
Bu galibiyet, SSC Palmberg Schwerin için turnuvadaki iddiasını güçlendirmiş oldu. Turnuvanın son maçı ise yarın gerçekleştirilecek.
Son Maçlar
Final müsabakaları Aydın Büyükşehir Belediyespor - SSC Palmberg Schwerin ve Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak.
Bu turnuvada kıyasıya mücadeleler izleyicileri bekliyor.