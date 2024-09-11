DOLAR
33,99 0,18%
EURO
37,47 0%
ALTIN
2.744,2 0,32%
BITCOIN
1.956.160,09 0,17%

Kuşadası Voleybol Turnuvası: SSC Palmberg Schwerin galip geldi

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda SSC Palmberg Schwerin, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:02
Kuşadası Voleybol Turnuvası: SSC Palmberg Schwerin galip geldi

Kuşadası Voleybol Turnuvası Sonuçları

Bu yıl düzenlenen Kuşadası Voleybol Turnuvası, düşündürücü karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. Turnuvanın dördüncü maçında, Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımı, Eczacıbaşı Dynavit ekipini 3-1’lik skorla mağlup etti.

Maç Detayları

Kuşadası Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadelede setler şu şekilde sonuçlandı:

  • 1. Set: 25-22
  • 2. Set: 28-26
  • 3. Set: 19-25
  • 4. Set: 25-19

Bu galibiyet, SSC Palmberg Schwerin için turnuvadaki iddiasını güçlendirmiş oldu. Turnuvanın son maçı ise yarın gerçekleştirilecek.

Son Maçlar

Final müsabakaları Aydın Büyükşehir Belediyespor - SSC Palmberg Schwerin ve Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak.

Bu turnuvada kıyasıya mücadeleler izleyicileri bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası Voleybol Turnuvası: SSC Palmberg Schwerin galip geldi
2
Trabzonspor'un Yeni Transferi Simon Banza Trabzon'da
3
Beşiktaş Kulübü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı
4
Anadolu Efes ve Corendon Airlines Yeni Sponsorluk Anlaşmasını Duyurdu
5
Geleneksel Türk Okçuluğu Dünya Göçebe Oyunları'nda Göz Doldurdu
6
FOMGET'in Genç Kadın Futbolcuları Aile Desteğinin Gücünü Vurguladı
7
Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor