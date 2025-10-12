Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Sona Erdi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 27 ilden 580 sporcu katıldı.

Dereceye Giren Sporcular

Erkekler kategorisinde birinciler: 60 kg: Türkmen Tuncay, 70 kg: Cebrail Bolat, 80 kg: Ahmet Burak Cuhadar, 90 kg: İbrahim Şamil Özak ve 100 kg: Recep Çimen.

Kadınlarda şampiyonlar: 55 kg: Ayşenaz Özdemir, 65 kg: Ezgi Karademir ve 75 kg: Kevser Dilbirliği.

Madalya Töreni ve Vali'nin Mesajı

Madalya töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Özkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu vesileyle orada al bayrağımızı dalgalandıracak gençlerimize başarılar diliyorum. Allah alınlarının akıyla, yüzlerinin açıklığıyla, Türk'ün ahlakıyla al bayrağı temsil etmeyi nasip eylesin. Bizler Yozgat olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na doğru gençlerimizle yol almaya, gençlerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah bu turnuvaların da devamı gelecek. Spora adım atacak, sporcu olacak gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Vali Özkan ve il protokolü tarafından verildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 27 ilden 580 sporcu katıldı.