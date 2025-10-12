Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Sona Erdi

Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası, 27 ilden 580 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:54
Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Sona Erdi

Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Sona Erdi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 27 ilden 580 sporcu katıldı.

Dereceye Giren Sporcular

Erkekler kategorisinde birinciler: 60 kg: Türkmen Tuncay, 70 kg: Cebrail Bolat, 80 kg: Ahmet Burak Cuhadar, 90 kg: İbrahim Şamil Özak ve 100 kg: Recep Çimen.

Kadınlarda şampiyonlar: 55 kg: Ayşenaz Özdemir, 65 kg: Ezgi Karademir ve 75 kg: Kevser Dilbirliği.

Madalya Töreni ve Vali'nin Mesajı

Madalya töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Özkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu vesileyle orada al bayrağımızı dalgalandıracak gençlerimize başarılar diliyorum. Allah alınlarının akıyla, yüzlerinin açıklığıyla, Türk'ün ahlakıyla al bayrağı temsil etmeyi nasip eylesin. Bizler Yozgat olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na doğru gençlerimizle yol almaya, gençlerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah bu turnuvaların da devamı gelecek. Spora adım atacak, sporcu olacak gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Vali Özkan ve il protokolü tarafından verildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük...

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 27 ilden 580 sporcu katıldı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda Öztan Velipaşalar Birinci
2
Gaziantep FK, 19 Ekim'deki Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
3
Ordu'da 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışı
4
Trabzonspor 4-0 Kayserispor: Fatih Tekke'den Değerlendirme
5
Hatayspor 0-3 Bandırmaspor: Hugo Almeida'dan '15 günde 5 maç' tepkisi
6
Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin Temeli Fatih'te Atıldı
7
Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da 22-24 Ağustos

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?