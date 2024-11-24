Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe'yi Zorlayarak Yendi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana karşısında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Zorlu Maçta Kazanan İzmir Ekibi Oldu

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, zorlu geçen mücadelede Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ligin üst sıralarındaki yarışta büyük bir avantaj sağladı.

Bu hafta oynanan maç, voleybol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'un ligdeki iddiasını da pekiştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.