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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş, Cizre'yi Zor Geçti: 3-2

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, SMS Global Efeler Ligi'nde Cizre'yi 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:59
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş, Cizre'yi Zor Geçti: 3-2

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Zorlu Maçta Galip Geldi

SMS Global Efeler Ligi'nin 12. haftasında, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve RAMS Global Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu olan bu mücadelede, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, zorlu bir süreçten sonra RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta, oyuncuların performansı izleyicileri ekran başına kilitledi. Son sette üstünlüğü ele geçiren Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, böylelikle ligdeki konumunu güçlendirdi.

Bu zorlu müsabakanın ardından, voleybol severler bir sonraki maçlar için sabırsızlanıyor.

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