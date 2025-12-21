DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.776.482,52 -0,01%

Kütahyaspor 3-1 Söke 1970 — TFF 3. Lig 4. Grup'ta Lider

Kütahyaspor, Söke 1970'yi 3-1 mağlup ederek TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:45
Kütahyaspor 3-1 Söke 1970 — TFF 3. Lig 4. Grup'ta Lider

Kütahyaspor 3-1 Söke 1970 — İlk yarıyı lider tamamladı

TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta mücadelesinde Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda konuk ettiği Söke 1970 Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek sezonun ilk yarısını lider bitirdi.

Maçın özeti

Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım da orta saha mücadelesine ağırlık verdi. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Aykut Çift ile öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan Kütahyaspor, 32. dakikada Aykut Çift'in ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda Söke 1970 daha atak bir görüntü sergiledi ve 56. dakikada Cengizhan Şen'in golüyle farkı bire indirdi. Mücadelenin son anlarında Kütahyaspor'da 90+3. dakikada Civan Süer'in kaydettiği gol skoru belirledi ve maç 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kütahyaspor, TFF 3. Lig 4. Grupta sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı.

TFF 3. LİG 4. GRUP 15. HAFTA MAÇINDA KÜTAHYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ'NÜ...

TFF 3. LİG 4. GRUP 15. HAFTA MAÇINDA KÜTAHYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ'NÜ 3-1 YENEREK LİGDE İLK YARIYI LİDER TAMAMLADI.

TFF 3. LİG 4. GRUP 15. HAFTA MAÇINDA KÜTAHYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ'NÜ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasyaspor 2-1 Pazarspor | TFF 3. Lig 3. Grup 15. Hafta
2
Güzelbahçe FSK, İmren Alaçatıspor'u 2-0 Mağlup Etti — Süper Amatör Lig
3
Hüseyin Eroğlu: 'Hedefimiz sezon sonunda Süper Lig' — Çorum FK 2-0
4
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 0-1 Arnavutköy Belediye
5
TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor 3-1 Beykoz Anadoluspor
6
Furkan Köseoğlu: Manisa Maçını Kazanıp Devreyi Güzel Bitirmek İstiyoruz
7
Erciş Örenespor 2-3 İpekyolu Belediyesi Gençlikspor — Van 1. Amatör Ligi 4. Hafta

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025