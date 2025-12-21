Kütahyaspor 3-1 Söke 1970 — TFF 3. Lig 4. Grup'ta Lider

Kütahyaspor 3-1 Söke 1970 — İlk yarıyı lider tamamladı

TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta mücadelesinde Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda konuk ettiği Söke 1970 Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek sezonun ilk yarısını lider bitirdi.

Maçın özeti

Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım da orta saha mücadelesine ağırlık verdi. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Aykut Çift ile öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan Kütahyaspor, 32. dakikada Aykut Çift'in ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda Söke 1970 daha atak bir görüntü sergiledi ve 56. dakikada Cengizhan Şen'in golüyle farkı bire indirdi. Mücadelenin son anlarında Kütahyaspor'da 90+3. dakikada Civan Süer'in kaydettiği gol skoru belirledi ve maç 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kütahyaspor, TFF 3. Lig 4. Grupta sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı.

