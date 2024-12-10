Kuzey Tunçelli Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Kuzey Tunçelli'den Tarihi Başarı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki milli yüzücünün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen şampiyonada 1500 metre serbest stil finaline katıldığı belirtildi.

Kuzey, yarışı 14.20.64 derecesiyle tamamlayarak dünya gençler rekoru kırdı ve üçüncü sırada yer aldı. Bu başarıyla birlikte, Kuzey'in 17, 18 ve 19+ yaş gruplarında yeni Türkiye rekorları da kırdığı kaydedildi.

Berke Saka'nın Başarısı

Şampiyonada mücadele eden Berke Saka, 200 metre karışık finalinde 01.53.29 zaman alarak 19+ yaş Türkiye rekorunu kırarak dünya 7'ncisi oldu.