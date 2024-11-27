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Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Fransa'yı Geride Bıraktı

Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası çeyrek finalinde Volley Mulhouse Alsace'ı 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:18
Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Fransa'yı Geride Bıraktı

Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası'nda Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın 8'li final turunda Kuzeyboru, seyircileri önünde Fransa'nın güçlü takımı Volley Mulhouse Alsace ile karşılaştı. Maç sonucunda ev sahibi ekip, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

Rövanş Maçı 10 Aralık’ta

Bu başarılı sonuç, Kuzeyboru için motivasyon kaynağı olurken, iki takım arasındaki rövanş maçı 10 Aralık tarihinde Fransa'da gerçekleşecek. Takım, bu karşılaşmadan da iyi bir sonuç alarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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