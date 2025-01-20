Kuzeyboru Sultanları, CEV Kupası Rövanşına Hazırlanıyor

Aksaray'ın Sultanları, CEV Kupası'nda Tur Peşinde

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacağı CEV Kupası play-off turu rövanş maçına odaklanmış durumda. Aksaray Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren 'Aksaray’ın Sultanları', ilk maçta elde ettikleri 3-1’lik galibiyetle, bu karşılaşmaya moralle girmeyi hedefliyor.

Önemli Galibiyet ve Zorlu Maç

Kuzeyboru'nun başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "İlk maçta güzel bir galibiyet aldık, bu sonuç sadece ilk etap için önemliydi. İtalya’daki maç daha da zor geçecek. Bizimle bu kadar güçlü bir performans sergileyebileceğimizi beklemiyorlardı," dedi.

Odaklanma ve Psikolojik Yönetim

Bedestenlioğlu, takımın her bireyinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu: "3-1 yendiğimiz ilk maçtaki reaksiyonu, çarşamba günü de göstermemiz gerekiyor. İtalya’ya turu geçmek için gideceğiz. Eğer takımımız tam performansıyla oynarsa, turda şansımız var. Takımım üzerine düşeni yaparsa, turdan çok umutluyum."

Ayşe Çürük: "CEV Kupası'nda Hedeflerimiz Yüksek"

Sporcu Ayşe Çürük ise, "İlk maçta zorlandık ama güzel bir galibiyet aldık. Taraftarımız çok büyük destek verdi. Bizim kendimize güvenimiz tam. Maç gününü sabırsızlıkla bekliyoruz. CEV Kupası'nda hedeflerimiz yüksek. İlk önceliğimiz bu turu geçmek," diyerek takımın motivasyonunu artırdı.

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacağı CEV Kupası play-off turu rövanş maçına tur parolasıyla hazırlanıyor.

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacağı CEV Kupası play-off turu rövanş maçına tur parolasıyla hazırlanıyor.