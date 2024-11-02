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Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören'i Yenerek 3 Puan Aldı

Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:41
Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören'i Yenerek 3 Puan Aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Maç

Voleybol tutkunlarının heyecanla beklediği Vodafone Sultanlar Ligi’nde, 7. hafta mücadelesi gerçekleşti. Bu kritik karşılaşmada Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Kuzeyboru, sahasında yaptığı mücadelede 3-0'lık net bir skorla galip geldi. Elde edilen bu sonuç, takım için büyük bir moral kaynağı oldu ve ligdeki sıralamayı olumlu yönde etkiledi. Sonuç

Kuzeyboru'nun teknik direktörü ve oyuncuları, elde ettikleri bu galibiyetle, ligdeki mücadele güçlerini ve takım uyumlarını bir kez daha gösterdi.

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