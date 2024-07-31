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Kylian Mbappe, Caen Kulübünün Hisselerini Satın Aldı

Fransız star Kylian Mbappe, Ligue 2 ekibi Caen'un çoğunluk hissesini satın aldı, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:43
Kylian Mbappe, Caen Kulübünün Hisselerini Satın Aldı

Kylian Mbappe, Caen Kulübünün Çoğunluk Hisselerini Edindi

Real Madrid'in göz dolduran Fransız forveti Kylian Mbappe, kendi adını taşıyan şirket aracılığıyla Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Caen'un çoğunluk hissesini alarak tarihe geçti.

Coalition Capital Yatırımıyla Caen Hayalleri Gerçek Oluyor

Caen Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, kulübün çoğunluk hissesinin Interconnected Ventures (ICV) şirketinin yatırım kolu Coalition Capital aracılığıyla el değiştirdiği duyuruldu.

Mbappe'nin Yatırım Tutarı ve İlk Deneyimleri

Fransız medyasında çıkan haberlere göre, 25 yaşındaki futbolcunun Caen Kulübü'nün hisselerini %80 oranında almak için 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, genç yıldızın futbol kariyerinin başlangıcında, Monaco altyapısına girmeden önce Caen'un seçmelerine katıldığı biliniyor.

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