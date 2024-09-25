DOLAR
34,11 -0,07%
EURO
38,26 -0,18%
ALTIN
2.915,54 0,04%
BITCOIN
2.169.315,25 0,96%

Kylian Mbappe Real Madrid'de Sakatlandı

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Real Madrid'de sakatlandı ve sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:34
Kylian Mbappe Real Madrid'de Sakatlandı

Kylian Mbappe’nin Sakatlığı

Real Madrid’de forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, La Liga’nın 7. haftasında oynanan Alaves karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Kulübün resmi açıklamasına göre, Mbappe bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi ve sol bacak biceps femoris kasında bir sakatlık tespit edildi.

Maç Durumu ve Sakatlık Süreci

Mbappe’nin sakatlığı üzerine İspanyol medyasında geniş bir tartışma yaşandı. Real Madrid, sakatlık süresiyle ilgili net bir süre vermese de, kaynaklar oyuncunun 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.

Derbi Öncesi Endişeler

Yıldız futbolcu, Alaves maçının 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak istemişti. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Mbappe’nin yerine Arda Güler’i oyuna alarak karşılaştırma yaratmıştı. Mbappe’nin, bu hafta sonu oynanacak Atletico Madrid ile olan derbide forma giyemeyecek olması büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası Karadağ'da Başlıyor
2
Hatayspor Trabzonspor Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Beşiktaş'ın Ajax Maçı Kadrosu Açıklandı
4
Trabzonspor'da Kas Yaralanmaları: Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un Durumu
5
Ankara'da Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı Yapıldı
6
Kylian Mbappe Real Madrid'de Sakatlandı
7
Galatasaray'da Yönetim Değişikliği: Cenk Ergün İstifa Etti

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!