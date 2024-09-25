Kylian Mbappe Real Madrid'de Sakatlandı

Kylian Mbappe’nin Sakatlığı

Real Madrid’de forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, La Liga’nın 7. haftasında oynanan Alaves karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Kulübün resmi açıklamasına göre, Mbappe bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi ve sol bacak biceps femoris kasında bir sakatlık tespit edildi.

Maç Durumu ve Sakatlık Süreci

Mbappe’nin sakatlığı üzerine İspanyol medyasında geniş bir tartışma yaşandı. Real Madrid, sakatlık süresiyle ilgili net bir süre vermese de, kaynaklar oyuncunun 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.

Derbi Öncesi Endişeler

Yıldız futbolcu, Alaves maçının 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak istemişti. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Mbappe’nin yerine Arda Güler’i oyuna alarak karşılaştırma yaratmıştı. Mbappe’nin, bu hafta sonu oynanacak Atletico Madrid ile olan derbide forma giyemeyecek olması büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.