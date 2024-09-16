L'Etape Türkiye: Tour de France Bisiklet Yarışı İstanbul'da

L'Etape Türkiye by Tour de France Tanıtımı

Amatör bisikletçilerin katılacağı L'Etape Türkiye by Tour de France, Türkiye’de ilk kez 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Baltalimanı’ndaki Portaxe İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tanıtım Toplantısına Katılanlar

Tanıtım toplantısına Mathieu Clanchin (L'Etape Proje Müdürü), Sezgin Lüle (Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı), Zeynep Kahraman (Beyaz Kağıt AŞ Pazarlama Müdürü), Samile Mümin (Visa Türkiye Genel Müdürü), Şirin Yurtseven (Doğan Trend Otomotiv Pazarlama Direktörü) ve Enes Örer (Oğuz Holding Üst Yöneticisi) katıldı.

Sezgin Lüle’den Organizasyon Değerlendirmesi

Sezgin Lüle, 3 bin sporcunun katılacağı bu organizasyonun büyük bir keyif vereceğini belirterek, "Tour de France büyük bir organizasyon. Türkiye'de ilk kez İstanbul'da amatör bisikletçilere yönelik girişmesi son derece kıymetli. İş Bankası, bilimden spora kadar birçok alanda destek sağlıyor," dedi.

Visa Türkiye'den Destek Mesajı

Samile Mümin, "Dünyanın en eski spor organizasyonlarından birinin isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. 20 Ekim’de 3 binden fazla sporcu İstanbul’da olacak. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Beyaz Kağıt AŞ’nin Çevresel Duyarlılığı

Zeynep Kahraman, "Bisiklet çevre dostu bir ulaşım aracı. Pazar lideri olarak, bu sporu desteklemekten mutluluk duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Temiz Ulaşım Vurgusu

Şirin Yurtseven, organizasyonda temiz enerjiye dayalı ulaşım sponsorları olarak yer aldıklarını belirtti. "Bu sayede bisikleti destekleyerek sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlıyoruz," dedi.

Oğuz Holding ve Sürdürülebilirlik

Enes Örer ise yerli ve milli ürünler ile sporculara destek olmanın önemine vurgu yaptı: "Bisiklet sporunun sürdürülebilirliği açısından katkıda bulunmak keyifli."

Mathieu Clanchin’dan Mutlu Açıklama

Mathieu Clanchin, organizasyonu ilk kez gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, partnerlerine teşekkür etti.