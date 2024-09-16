DOLAR
34,01 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.822,36 0%
BITCOIN
1.966.311,94 0%

L'Etape Türkiye: Tour de France Bisiklet Yarışı İstanbul'da

L'Etape Türkiye, Tour de France organizasyonu ile 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 18:59
L'Etape Türkiye: Tour de France Bisiklet Yarışı İstanbul'da

L'Etape Türkiye by Tour de France Tanıtımı

Amatör bisikletçilerin katılacağı L'Etape Türkiye by Tour de France, Türkiye’de ilk kez 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Baltalimanı’ndaki Portaxe İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tanıtım Toplantısına Katılanlar

Tanıtım toplantısına Mathieu Clanchin (L'Etape Proje Müdürü), Sezgin Lüle (Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı), Zeynep Kahraman (Beyaz Kağıt AŞ Pazarlama Müdürü), Samile Mümin (Visa Türkiye Genel Müdürü), Şirin Yurtseven (Doğan Trend Otomotiv Pazarlama Direktörü) ve Enes Örer (Oğuz Holding Üst Yöneticisi) katıldı.

Sezgin Lüle’den Organizasyon Değerlendirmesi

Sezgin Lüle, 3 bin sporcunun katılacağı bu organizasyonun büyük bir keyif vereceğini belirterek, "Tour de France büyük bir organizasyon. Türkiye'de ilk kez İstanbul'da amatör bisikletçilere yönelik girişmesi son derece kıymetli. İş Bankası, bilimden spora kadar birçok alanda destek sağlıyor," dedi.

Visa Türkiye'den Destek Mesajı

Samile Mümin, "Dünyanın en eski spor organizasyonlarından birinin isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. 20 Ekim’de 3 binden fazla sporcu İstanbul’da olacak. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Beyaz Kağıt AŞ’nin Çevresel Duyarlılığı

Zeynep Kahraman, "Bisiklet çevre dostu bir ulaşım aracı. Pazar lideri olarak, bu sporu desteklemekten mutluluk duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Temiz Ulaşım Vurgusu

Şirin Yurtseven, organizasyonda temiz enerjiye dayalı ulaşım sponsorları olarak yer aldıklarını belirtti. "Bu sayede bisikleti destekleyerek sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlıyoruz," dedi.

Oğuz Holding ve Sürdürülebilirlik

Enes Örer ise yerli ve milli ürünler ile sporculara destek olmanın önemine vurgu yaptı: "Bisiklet sporunun sürdürülebilirliği açısından katkıda bulunmak keyifli."

Mathieu Clanchin’dan Mutlu Açıklama

Mathieu Clanchin, organizasyonu ilk kez gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, partnerlerine teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
2
Sivasspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
3
L'Etape Türkiye: Tour de France Bisiklet Yarışı İstanbul'da
4
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Danimarka'yı Yendi
5
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Rakipleri Belli Oldu
6
TRT, UEFA Kupaları Yayın Haklarını Tanıttı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor