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La Liga'da Barcelona Farklı Kazandı, Premier Lig'de Duygu Dolu Anlar

Barcelona, La Liga'da Villarreal'i 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Manchester City, Arsenal ile berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:31
La Liga'da Barcelona Farklı Kazandı, Premier Lig'de Duygu Dolu Anlar

La Liga’da Barcelona Farklı Kazandı

İspanya'nın önde gelen futbol ligi La Liga'da, Barcelona, Villarreal karşısında 5-1'lik bir zafer elde ederek 6. haftayı da kayıpsız geçti. Bu galibiyetle 18 puana ulaşan Barcelona, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Takımın yıldızları Robert Lewandowski ve Raphinha, maçta iki gol atarken, Pablo Torre de takımına bir golle katkıda bulundu.

Real Madrid ve Diğerleri

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 55 dakika sahada kaldığı maçta Espanyol'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Athlethic Bilbao, Celta Vigo'yu 3-1 mağlup ederken, Atletico Madrid ise Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Ligde Barcelona'nın ardından 14 puanla Real Madrid, 13 puanla Athletic Bilbao ve 12 puanla Atletico Madrid sıralandı.

Premier Lig'de Duygu Dolu Anlar

Premier Lig'deki haftanın dikkat çeken maçı, Manchester City ile Arsenal arasında 2-2 berabere sona erdi. Erling Haaland’ın attığı golle öne geçen City, Riccardo Calafiori ve Gabriel'in gollerine engel olamadı. Uzatma dakikalarında John Stones’ın attığı gol, Manchester City’ye bir puan kazandırdı.

Liverpool ve Aston Villa'nın Başarısı

Evinde oynayan Liverpool, Bournemouth’u 3-0, Aston Villa ise Wolverhampton’ı 3-1 mağlup etti. Premier Lig'de 13 puana sahip olan Manchester City, liderliğini sürdürürken, Liverpool ve Aston Villa 12’şer puanla takipte oldu.

Bayern Münih Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bayern Münih, Werder Bremen'i 5-0 gibi farklı bir skorla yendi ve sezona 4'te 4 yaparak başladı. Michael Olise, Jamal Musiala, Harry Kane ve Serge Gnabry, golleri atan isimler oldu. Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u 4-3 yenerek gol düellosuna sahne oldu.

Serie A'nın Sürpriz Lideri: Torino

Serie A’da Torino, Hellas Verona'yı 3-2'lik skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Milan, Inter’i 2-1 mağlup etti. Juventus, Napoli ile golsüz berabere kalırken, Roma, Zeki Çelik’in katkılarıyla Udinese’yi 3-0’la geçti.

Ligue 1'de PSG İlk Puan Kaybını Yaşadı

Ligue 1’in lideri PSG, Reims ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Olimpik Marsilya, 10 kişi kaldığı karşılaşmada Olimpik Lyon’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. PSG, 13 puanla liderliğini sürdürürken, Marsilya ve Monaco da onu izlemeye devam ediyor.

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