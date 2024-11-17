Lakers, 5. Galibiyetini Elde Etti: Pelicans'ı Yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 104-99 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Deplasmanda gerçekleşen bu mücadelede Lakers, 5 sayı farkla zafer elde etti.

Maçın yıldız ismi Anthony Davis oldu. Davis, 31 sayı ve 14 ribaundluk performansıyla "double-double" yaparak takımına önemli katkıda bulundu. Ayrıca, LeBron James de 21 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle sahada yer aldı; ancak 4 maçlık "triple-double" serisi bu maçta sona erdi.

Pelicans'ta ise Brandon Ingram, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımının yenilgisini engelleyemedi.

Sacramento Kings'ten Kritik Galibiyet

Diğer bir önemli karşılaşmada Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz'ı 121-117 mağlup etti. Kings'te De'Aaron Fox, 49 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Buna karşın Jazz'da Lauri Markkanen 25 sayılık performansıyla dikkat çekti.

Diğer Maç Sonuçları

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks : 115-114

- : 115-114 Boston Celtics - Toronto Raptors : 126-123 (uzatmada)

- : 126-123 (uzatmada) New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers : 99-104

- : 99-104 Dallas Mavericks - San Antonio Spurs : 110-93

- : 110-93 Sacramento Kings - Utah Jazz: 121-117

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.