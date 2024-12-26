Lakers, Golden State'i Son Saniyede Yendi!

NBA'de Heyecan Dolu Bir Gece

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Chase Center'da gerçekleştirilen karşılaşmada Golden State Warriors'u son saniye basketi ile 115-113 mağlup etti.

Gecenin en dikkat çekici mücadelesinde, LeBron James ve Stephen Curry gibi basketbolun efsane isimleri karşı karşıya geldi. Lakers, Austin Reaves'in son saniyelerde kaydettiği basketle maçı kazanarak önemli bir zafer elde etti.

İnanılmaz Performanslar

Lakers'ta 39 yaşındaki LeBron James, 31 sayı ve 10 asistle double-double yaparken, Reaves 26 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile triple-double performansı sergiledi.

Golden State Warriors cephesinde ise Stephen Curry 38 sayı, Andrew Wiggins ise 21 sayılık katkıda bulundu. Bu sonuçla Lakers, 17. galibiyetini alırken, Warriors sezonun 14. mağlubiyetini yaşadı. Bunun yanı sıra, karşılaşma sırasında sakatlanan Anthony Davis, maçı tamamlayamadı.

New York Knicks'ten Galibiyet

Öte yandan New York Knicks, sahasında karşılaştığı San Antonio Spurs'ü Mikal Bridges'ın etkili performansıyla 117-114 mağlup etti. Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada, Bridges 41 sayı ve galibiyette büyük rol oynadı.

San Antonio'da Victor Wembanyama, 42 sayı ve 18 ribaund ile dikkat çekse de, bu performans galibiyet için yeterli olmadı. Knicks, bu sonuçla 20. galibiyetini elde ederken, Spurs ise 15. kez kaybetti.

Gecenin Sonuçları