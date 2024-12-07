Lando Norris, Abu Dabi Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Kaptı

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde Lando Norris'le Zirveye Çıktı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın heyecanla beklenen sezon finale olan 24. ayağı Abu Dabi Grand Prix'si'nde, McLaren pilotu Lando Norris pole pozisyonunu kazanarak yarışa ilk sıradan başlayacak.

5,281 kilometre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Norris, 1 dakika 22.595 saniye'lik süresiyle en hızlı ismi oldu. Bu sonuç, İngiliz pilotun sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın bir uzantısı olarak dikkat çekiyor.

Diğer Pilotların Performansı

Norris'in hemen arkasında, Oscar Piastri 0.209 saniye farkla ikinci, Carlos Sainz ise 0.229 saniye geride kalarak üçüncü sırayı aldı. Bu durum, McLaren’in bu sezonki güçlü performansının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Abu Dabi Grand Prix'si, yarın (TSİ) 16:00'da gerçekleştirilecek. Ayrıca, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen bu sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si'nde art arda dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Yarışın öncesinde takımlar ve pilotlar arasındaki rekabet ve heyecan dorukta. Formula 1 tutkunları için büyük bir final niteliği taşıyan bu yarışta, Norris'in performansı merakla izlenecek.