DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.462.679,33 0,65%

Lando Norris Abu Dabi Grand Prix'sini Kazandı, McLaren Takımlar Şampiyonu Oldu

Lando Norris, Abu Dabi Grand Prix'sini kazanarak McLaren'ı takımlar şampiyonu yapmayı başardı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:24
Lando Norris Abu Dabi Grand Prix'sini Kazandı, McLaren Takımlar Şampiyonu Oldu

McLaren'dan Tarihi Zafer

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezonun 24. ve son ayağı olan Abu Dabi Grand Prix'sini, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Bu zafer, McLaren'ın takımlar klasmanındaki şampiyonluğuna da ışık tuttu.

Yarış Detayları

5,281 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilen yarış 58 tur üzerinden yapıldı. Lando Norris, yarışı 1 saat 26 dakika 33.291 saniyelik süresiyle başından sonuna kadar lider götürerek tamamladı. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Norris'in 5.832 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Monakolu Charles Leclerc ise 31.928 saniye farkla üçüncü oldu.

Puan Durumu

Norris'in bu başarısıyla McLaren, sezonu toplam 666 puanla tamamlayarak takımlar klasmanında birinciliği elde etti.

Yarışın ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu:

  • Pilotlar
    1. Max Verstappen (Hollanda): 437
    2. Lando Norris (Büyük Britanya): 374
    3. Charles Leclerc (Monako): 356
    4. Oscar Piastri (Avustralya): 292
    5. Carlos Sainz (İspanya): 290
  • Takımlar
    1. McLaren: 666
    2. Ferrari: 652
    3. Red Bull: 589
    4. Mercedes: 468
    5. Aston Martin: 94

McLaren’ın zaferi, Formula 1 camiasında büyük bir coşku yarattı ve 2023 sezonuna damgasını vurdu.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Deplasmanda Sivasspor'u 3-2 Geçti
2
Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı Farklı Geçti!
3
2024 Türkiye Drift Şampiyonası Son Yarışında Berfu Tutumlu Şampiyon Oldu
4
Bellona Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
5
Lando Norris Abu Dabi Grand Prix'sini Kazandı, McLaren Takımlar Şampiyonu Oldu
6
Danilos Pizza, Tarsusspor'u Farklı Geçti: 93-9
7
Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Geçti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor