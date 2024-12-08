Lando Norris Abu Dabi Grand Prix'sini Kazandı, McLaren Takımlar Şampiyonu Oldu

McLaren'dan Tarihi Zafer

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezonun 24. ve son ayağı olan Abu Dabi Grand Prix'sini, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Bu zafer, McLaren'ın takımlar klasmanındaki şampiyonluğuna da ışık tuttu.

Yarış Detayları

5,281 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilen yarış 58 tur üzerinden yapıldı. Lando Norris, yarışı 1 saat 26 dakika 33.291 saniyelik süresiyle başından sonuna kadar lider götürerek tamamladı. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Norris'in 5.832 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Monakolu Charles Leclerc ise 31.928 saniye farkla üçüncü oldu.

Puan Durumu

Norris'in bu başarısıyla McLaren, sezonu toplam 666 puanla tamamlayarak takımlar klasmanında birinciliği elde etti.

Yarışın ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 437

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 374

3. Charles Leclerc (Monako): 356

4. Oscar Piastri (Avustralya): 292

5. Carlos Sainz (İspanya): 290

1. Max Verstappen (Hollanda): 437 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 374 3. Charles Leclerc (Monako): 356 4. Oscar Piastri (Avustralya): 292 5. Carlos Sainz (İspanya): 290 Takımlar

1. McLaren: 666

2. Ferrari: 652

3. Red Bull: 589

4. Mercedes: 468

5. Aston Martin: 94

McLaren’ın zaferi, Formula 1 camiasında büyük bir coşku yarattı ve 2023 sezonuna damgasını vurdu.