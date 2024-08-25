Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Lando Norris Hollanda Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde Lando Norris birinci oldu; Max Verstappen ikinci, Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:09
Lando Norris Hollanda Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si Sonuçları

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun 15. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si, McLaren takımının başarılı pilotu Lando Norris tarafından kazanıldı. Yarış, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasında, 4,2 kilometre uzunluğunda olan pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışın Detayları

Damalı bayrağı ilk sırada gören Norris, bitiş çizgisine ulaşırken Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) 22.896 saniye geride, Charles Leclerc (Ferrari) ise 25.439 saniye geride kalarak sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Sezon Performansı

Bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen toplamda 7 kez birincilik elde ederken, Lando Norris ve Lewis Hamilton ikişer kez, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Bir Sonraki Yarış

Sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'si ise 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk beşi şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Pilotlar
    1. Max Verstappen (Hollanda): 295
    2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225
    3. Charles Leclerc (Monako): 192
    4. Oscar Piastri (Avustralya): 179
    5. Carlos Sainz (İspanya): 172
  • Takımlar
    1. Red Bull: 434
    2. McLaren: 404
    3. Ferrari: 370
    4. Mercedes: 276
    5. Aston Martin: 74

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!