Lando Norris Hollanda Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si Sonuçları

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun 15. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si, McLaren takımının başarılı pilotu Lando Norris tarafından kazanıldı. Yarış, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasında, 4,2 kilometre uzunluğunda olan pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışın Detayları

Damalı bayrağı ilk sırada gören Norris, bitiş çizgisine ulaşırken Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) 22.896 saniye geride, Charles Leclerc (Ferrari) ise 25.439 saniye geride kalarak sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Sezon Performansı

Bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen toplamda 7 kez birincilik elde ederken, Lando Norris ve Lewis Hamilton ikişer kez, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Bir Sonraki Yarış

Sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'si ise 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk beşi şu şekilde sıralanmaktadır:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172