Lando Norris Singapur Grand Prix'sini Kazandı

Singapur Grand Prix'sinde Lando Norris Şampiyon

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Singapur Grand Prix'sini, McLaren takımının başarılı pilotu Lando Norris kazanarak zafer elde etti.

Yarış Detayları

4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde gerçekleştirilen bu heyecan dolu yarış, 62 tur üzerinden yapıldı. Norris, yarış sonunda birinci olarak kariyerine önemli bir zafer daha ekledi.

Podyumda Yer Alan İsimler

Norris'in ardından Max Verstappen (Red Bull) ikinci sırayı alarak liderden 20.945 saniye geride kaldı. Oscar Piastri ise üçüncü olarak, McLaren'e bir başka başarı daha getirdi ve farkı 41.823 saniye olarak belirledi.

Sezon Performansı

Bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen toplamda 7 kez birinci, Lando Norris ise 3 kez podyumun zirvesine çıktı. Diğer pilotlar Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ise ikişer kez ilk 3'te yer aldılar.

Gelecek Yarış Takvimi

2023 takviminde bir sonraki yarış, ABD Grand Prix'si, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bu önemli yarış öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanında son durum ise şöyle:

Puan Durumu

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 331

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279

3. Charles Leclerc (Monako): 245

4. Oscar Piastri (Avustralya): 237

5. Carlos Sainz (İspanya): 190

Takımlar:

1. McLaren: 516

2. Red Bull: 475

3. Ferrari: 441

4. Mercedes: 329

5. Aston Martin: 86