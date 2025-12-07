Laszlo Benes İkas Eyüpspor'a da Gol Attı

Kayserisporlu Laszlo Benes, İkas Eyüpspor karşısında 70. dakikada attığı golle 1-1'lik beraberliği sağladı; Benes son 2 maçta 2 gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 02:05
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 02:05
Kayserisporlu orta saha üst üste gollere devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Slovak oyuncusu Laszlo Benes, deplasmandaki İkas Eyüpspor maçında da fileleri havalandırdı.

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşma 90 dakika sonunda 1-1 sona erdi ve sarı-kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı.

Mücadelenin 70. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımına beraberliği getiren Benes, böylece üst üste iki deplasman maçında gol sevinci yaşamış oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, bu golle Kayserispor formasıyla 4. golünü kaydetti.

Benes daha önce Kocaelispor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçlarında gol atmıştı.

