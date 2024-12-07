LeBron James'in Triple-Double Performansı Yetersiz Kaldı: Lakers Uzatmada Kaybetti

NBA'de Lakers, Uzatmada Yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son haftasında Los Angeles Lakers, LeBron James'in muhteşem 'triple-double' performansına rağmen Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 mağlup oldu. Bu sonuç, Lakers'ın deplasmanda yaşadığı zorlu bir kayıp olarak kayıtlara geçti.

LeBron James ve Anthony Davis'ten Etkileyici Oyun

Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistlik performansıyla herkesi etkiledi. Anthony Davis de 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist ile ona eşlik etti. Ancak bu olağanüstü çabalar, takımın galibiyetine yetmedi.

Hawks'tan Trae Young Parladı

Atlanta Hawks'ta ise Trae Young, 31 sayı ve 20 asist ile dikkat çekerek 'double-double' gerçekleştirdi. De Andre Hunter'ın 26 sayısı ise Hawks'ın üst üste 6. galibiyetini kutlamasına katkı sağladı.

Diğer NBA Maçları

NBA'deki diğer maçlarda Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 111-105 mağlup ederek son 11 maçta 10. galibiyetini aldı. Celtics'te Jayson Tatum'un 34 sayı ve 10 ribaunt ve Jaylen Brown'un 25 sayı performansı dikkat çekti. Bucks takımında ise Damian Lillard 31 sayı ve Giannis Antetokounmpo 30 sayı - 11 ribaunt ile oynadı, ancak bu yeterli olmadı.

Maç Sonuçları