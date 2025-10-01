Legia Varşova - Samsunspor: Reis'ten "Sabırlı ve cesur" mesajı

Thomas Reis, Legia Varşova deplasmanında sabırlı ve cesur oynayarak UEFA Konferans Ligi'nde puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:45
UEFA Konferans Ligi'nde ilk maç öncesi hedef puan

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın deplasmanda Legia Varşova ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, takımın çok iyi bir yolda olduğunu vurgulayarak sezona 10 transfer yaparak başladıklarını ve yeni oyuncuların adapte olması için zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Reis, transferlerin entegre sürecine değinerek, "Yeni transferlerimizin biraz zamana ihtiyacı olacak. Takıma entegre ve adaptasyon anlamında, mantalitemizi ve felsefemizi onlara aktarma anlamında yeni oyuncuların birazcık zamana ihtiyacı olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bize geç katıldığı için yarın forma giyemeyecek. Sakat olan oyuncularımız onlar da bizimle birlikte olmayacaklar. Halihazırda elimde güzel bir takımım var. Legia Varşova karşısında güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabilirsek gayet iyi sonuç alacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Reis, maç öncesi hedeflerini şöyle özetledi: "Biz buraya puan veya puanlar almaya geldik. Tabii ki takım halinde iyi bir performans göstermek istiyoruz. Eğer sabırlı ve cesur şekilde oynayacak olursak buradan puan veya puanlarla ile ayrılmak mümkün olacaktır. Kesinlikle çok zorlu bir atmosferde oynayacağımız söyleyebilirim. Çok ateşli taraftarları var. Her oyuncu böyle bir atmosferde en iyi performansını göstermek ister. Eğer istediğimiz performansı gösterebilirsek 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya doğru yansıtırsak grup aşamasına iyi bir başlangıç yapabiliriz."

Özetle, Reis deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi amaçladıklarını vurguladı; sahada sabır, cesaret ve takım ruhunun belirleyici olacağını söyledi.

