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Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Letonya Türkiye maçı 11’ler

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye Letonya deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor. A Milliler karşılaşmadan mutlak üç puan hedefliyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 17:12
Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Letonya Türkiye maçı 11’ler
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2022 Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye Letonya deplasmanına konuk olacak. Gruptaki son maçında Norveç ile berabere kalan A Milliler, Letonya deplasmanında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi açıklamalarında karşılaşmadan mutlak üç puan hedeflediklerini söyledi.

Dünya Kupasına katılım için kritik öneme sahip maçı takip etmek isteyen futbol severler Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını gündeme getirdi.

Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


Letonya Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21:45’te başlayacak. Daugava Stadı’nda oynanacak karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg görev yapacak. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Letonya:

Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cenomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Roberts Uldrikis

Türkiye:

Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Ozan Tufan, Berat Özdemir; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz

Türkiye’nin Letonya kabusu

Dünya Kupası elemelerinde Letonya deplasmanına çıkacak olan A Milliler, bu maçı kazanarak gruptaki puanını 15’e çıkarmak istiyor.

Öte yandan Türkiye’nin Letonya kabusu da biliniyor. Milliler Letonya karşılaştığı maçlarda henüz galibiyet alamadı. Gruptaki ilk maçta 2-0 öne geçse de karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan milliler Letonya kabusuna son verememişti.


Son Güncelleme: 11.10.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLetonya
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