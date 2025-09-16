Lewis Hamilton'dan Gazze için yardım çağrısı: 'Soykırım' uyarısı

Lewis Hamilton, BM komisyonunun Gazze değerlendirmesine atıfta bulunup soykırım uyarısı yaptı ve üç kuruluşa bağış yaparak yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:50
Formula 1 pilotu, Birleşmiş Milletler araştırmasının ardından harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir araştırma komisyonunun Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, insanların buna seyirci kalamayacağını belirtti.

Hamilton, "Bugün, BM soruşturma komisyonu Gazze'de yaşananları bir soykırım olarak nitelendirdi. İnsanlar olarak bunun devam etmesine seyirci kalamayız" ifadelerini kullandı.

Pilotu açıklamasında Gazze'deki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti: "Son iki yılda nüfusun %10'undan fazlası öldürüldü veya yaralandı - on binlerce çocuk da dahil - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri'ne yapılan son saldırı, yüz binlerce insanı evlerinden etti. Bölgedeki hastaneler, hem açlık çekenlerle hem de bitmek bilmeyen bombardımanların kurbanlarıyla dolup taştı."

Hamilton, Filistin halkına yardım eden kuruluşların çabalarını övdü ve destek çağrısında bulundu. "Bir şey yapmadan durulamayız" mesajını veren pilot, "Eğer elinizde bir şey varsa, bana katılırsanız minnettar olurum. İhtiyacı olanlara yardım etmek için yorulmadan çalışan üç kuruluşa bağışta bulundum" dedi.

Hamilton'ın açıklamaları, uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik insani desteği artırma çağrılarına eklenmiş bir ses olarak dikkat çekiyor.

