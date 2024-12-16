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Lider Bandırmaspor, Süper Lig Hedefine Adım Adım İlerliyor

Süper Lig hedefi doğrultusunda 11 maçtır yenilmeyen Teksüt Bandırmaspor, liderliğe yerleşti ve umut verici bir performans sergiliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:07
Lider Bandırmaspor, Süper Lig Hedefine Adım Adım İlerliyor

Teksüt Bandırmaspor'un Başarı Yolu

Trendyol 1. Lig'de 11 haftadır yenilmeyen Teksüt Bandırmaspor, 32 puanla liderlik koltuğuna oturarak Süper Lig'e yükselme yolunda emin adımlar atıyor. 2024-2025 sezonuna Mustafa Gürsel yönetiminde başlayan takım, ligdeki ilk iki haftayı kazanarak geçirdi.

Bölgenin takımları ile oynanan maçlardan sonra, 3. haftada Ahlatcı Çorum FK ile evinde 0-0 berabere kalmasına karşın, 5. haftada Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Ancak sonraki 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak ligdeki yerini sağlamlaştırdı. Gençlerbirliği ile oynanan 16. haftadaki 2-2'lik beraberlik sonrası, Kocaelispor'un kaybetmesiyle birlikte Bandırmaspor, 32 puan ve averajla liderliğe yükseldi.

Mustafa Gürsel: "Bandırma Bir Spor Şehri"

Teksüt Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kulüp ve bölgenin takım üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladı. Gürsel, Bandırma'nın bir spor şehri olduğunu belirterek, "Futbolu en güzel şekilde yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Bandırma bu başarıyı hak ediyor," dedi. Aynı zamanda, kulüp tesislerinin gelişimini ve yapılacak hizmetleri de takdir etti.

Hedefler ve İstikrar

Gürsel, Trendyol 1. Lig'de ciddi yatırımların yapıldığını söylerken, maçlara adım adım yaklaşmak gerektiğini vurguladı. "Maç maç gidiyoruz, bu süreçte iyi puanlar almak istiyoruz. İstikrarlı bir şekilde ilerlemek çok önemli, böylece hedeflerimize ulaşabiliriz," ifadesinde bulundu.

Yeni Stat İhtiyacı

Gürsel, Bandırmaspor'un yeni bir stada ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bandırmaspor artık bu ligin gediklilerinden biri oldu, hedeflerimizi yükseltmek istiyorsak stat ve tesisleşme konularına önem vermeliyiz," dedi. Takımın ve taraftarların, şehre yakışan modern bir stadyumu hak ettiğini vurguladı.

Gürsel, ara transfer döneminde yapılacak transferlerin de dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, maddi olarak en iyi verimi almayı planladıklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'de 11 haftadır yenilmeyen Teksüt Bandırmaspor, 32 puanla liderlik koltuğuna...

Trendyol 1. Lig'de 11 haftadır yenilmeyen Teksüt Bandırmaspor, 32 puanla liderlik koltuğuna oturarak Süper Lig'e yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Trendyol 1. Lig'de normal sezonu zirvede tamamlayarak üst ligi hedefleyen Bandırmaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'de 11 haftadır yenilmeyen Teksüt Bandırmaspor, 32 puanla liderlik koltuğuna...

Trendyol 1. Lig'de 11 haftadır yenilmeyen Teksüt Bandırmaspor, 32 puanla liderlik koltuğuna oturarak Süper Lig'e yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Trendyol 1. Lig'de normal sezonu zirvede tamamlayarak üst ligi hedefleyen Bandırmaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

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