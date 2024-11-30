Lider Galatasaray, Eyüpspor'u Ağırlıyor: İlk Karşılaşma Heyecanı

Lider Galatasaray, Eyüpspor'u Ağırlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Müsabaka, RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

İki Takım Arasında İlk Randevu

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda yer alırken, Eflatun-sarılı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele eden yeni ekiptir. Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 76. rakibi olacak.

Galatasaray'ın Maç Erteleme Talebi Reddedildi

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan maçın ertelenmesi talebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım'da gerçekleşecek Avrupa maçı nedeniyle daha az dinlenerek oynayacak olmanın dezavantajı ile karşı karşıya kalıyor.

Son 15 Maçta Yenilgisiz Rekor

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 15 maçını kayıpsız tamamladı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yaşadı. Ardından başlayan 15 maçlık seride 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sakatlıklar ve Cezalar

Yarının maçında Galatasaray, sakatlıkları nedeniyle Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'tan yoksun olacak. Davinson Sanchez ise 13. haftadaki cezasının ardından sahada yer alacak. Bu arada Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen, Takımın Golcüsü

Galatasaraylı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, son 8 resmi maçta 6 gol bularak dikkatleri üzerine topladı. 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'deki son 5 maçının 4’ünde gol sevinci yaşadı. Ayrıca, Belçikalı santrfor Michy Batshuayi da son 2 Süper Lig maçında gol attı.

Arda Turan İçin Tarihi An

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için bu karşılaşma özel bir anlam taşıyor. Galatasaray altyapısından yetişen Turan, kariyerinin önemli anılarını yaşadığı takıma karşı ilk kez teknik direktörlük yapacak.

Eyüpspor'da Kritik Eksikler

Eyüpspor, Galatasaray maçı için 7 oyuncusundan yoksun. Eflatun-sarılı ekipte Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı kart cezası alırken, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.