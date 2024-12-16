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Liderlerin Puan Kaybettiği Premier Lig, LaLiga ve Bundesliga'da Zirve Yarışı Kızıştı

Premier Lig, LaLiga ve Bundesliga'da liderlerin yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışı daha da heyecanlandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:20
Liderlerin Puan Kaybettiği Premier Lig, LaLiga ve Bundesliga'da Zirve Yarışı Kızıştı

Liderlerin Zorlu Haftası

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde, Premier Lig, LaLiga ve Bundesliga gibi arenalarda zirve yarışı giderek kızışıyor. Son hafta sonunda, Puan kayıpları ve heyecan verici mücadeleler dikkat çekti.

Premier Lig'de Liverpool'un İki Puan Kaybı

Premier Lig'de lider durumda olan Liverpool, Fulham ile 2-2 berabere kaldı ve üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Maçta, Cody Gakpo ve Diogo Jota golleriyle bir puanı kurtaran Liverpool, 10 kişi kalmanın zorluğunu da yaşadı. Bu sonuçla, Liverpool 36 puanla liderliğini sürdürürken, Chelsea Brentford'u 2-1 yenerek 5. galibiyetini elde etti. Arsenal ise Everton ile 0-0 berabere kalarak zirve takibine devam etti.

LaLiga'da Barcelona'nın Düşüşü

LaLiga lideri Barcelona, sahasında Leganes'e 1-0 yenilerek son 6 haftada 5. puan kaybını yaşadı. Ayrıca, Real Madrid Rayo Vallecano ile oynadığı maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu esnada Atletico Madrid, sahasında Getafe'yi 1-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı ve sıralamada yükseldi.

Bundesliga'da Bayern Münih İlk Yenilgisini Aldı

Bundesliga'da Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanında 2-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Lee Jae-sung'un gollerini engelleyemeyen Bayern, Leroy Sane'in son dakikalardaki çabasına rağmen sahadan puansız ayrıldı. Borussia Dortmund ise Hoffenheim ile 1-1 berabere kalarak 3. beraberliğini elde etti.

Serie A'da Atalanta'nın Yükselişi

Serie A'da lider konumda bulunan Atalanta, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo ile Cagliari deplasmanında 1-0 galip gelerek üst üste 10. galibiyetini aldı. Napoli, Udinese'yi 3-1 yenerken, Juventus ise Venezia ile 2-2 berabere kaldı.

PSG, Ligue 1'de Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Ligue 1'de son şampiyon PSG, evinde Olimpik Lyon'u 3-1 yenerek iki maç aradan sonra kazandı. PSG, 37 puanla liderliğini sürdürürken, Monaco ve Olimpik Marsilya, 30'ar puanla takip etti.

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