Lille, Uğurcan Çakır için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Fransız ekibi Lille’in radarına girdi. Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Türk oyuncuları bulunduran ve geçen sezon PSG’nin önünde Lig şampiyonu olan Lille şimdi de kalesini Uğurcan’a emanet etmek istiyor.
Fransız ekibi Lille, kalecisi Mike Maignan’ı 13 milyon Euro karşılığında Milan’a sattı ve Uğurcan Çakır için harekete geçti. Fransız ekibinin ilk etap 12-14 milyon Euro civarında teklif yapması bekleniyor. Ahmet Ağaoğlu’nun teklife nasıl yanıt vereceği transferin durumu belirleyecek.
Son Güncelleme: 10.08.2021 15:18