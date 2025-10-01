Liverpool, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde Antrenman Yaptı

Antrenman Haberi

Liverpool, İngiltere Premier Lig ekibi olarak Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Açıklama ve Bağlam

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool, Kasımpaşa'nın çalışmalarını gerçekleştirdiği Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün antrenman yaptı.

Tesisten Ayrılış

İngiltere temsilcisi, antrenmanın tamamlanmasının ardından tesislerden ayrıldı.