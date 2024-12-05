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Liverpool, Newcastle ile 3-3 Beraberlik Yaşadı

Liverpool, Newcastle United deplasmanında 3-3 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Salah, dikkat çeken performansıyla maçta etkili oldu.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 00:44
Liverpool, Newcastle ile 3-3 Beraberlik Yaşadı

Liverpool, Newcastle Deplasmanında Puan Kaybetti

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, St. James' Park'ta Newcastle United ile 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Karşılaşma, Newcastle United'ın Alexander Isak'ın 35. ve Anthony Gordon'ın 62. dakikada attığı gollerle öne geçtiği anlarla dikkat çekti.

Ancak, Liverpool devre arası sonrasında Curtis Jones'un 50. dakikada kaydettiği golle maça denge getirdi. Ardından Muhammed Salah'ın 68 ve 83. dakikada attığı gollerle Liverpool 3-2 öne geçti. Maçın son dakikalarında Fabian Schar'ın 90. dakikada attığı golle mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 15 gol ve 12 asistlik bir başarıya imza attı. Ligde 4 hafta sonra puan kaybeden Liverpool, toplamda 35 puana yükselirken, Newcastle United 20 puana ulaşmış oldu.

Manchester City Galibiyeti Hatırladı

Diğer yandan, Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup ederek galibiyet özlemi son verdi. Bernardo Silva'nın 8, Kevin De Bruyne'nin 31 ve Jeremy Doku'nun 57. dakikada kaydettiği gollerle ev sahibi ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son 4 haftada kaybeden ve son 7 resmi maçını kazanamayan Manchester City, bu galibiyetle 26 puana yükselerek takibine devam etti. Chelsea ise, Southampton'ı 5-1, Everton ise Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Chelsea, zirvedeki Liverpool ile arasındaki farkı 7 puana düşürdü.

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