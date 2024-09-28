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Liverpool Premier Lig'de Zirveye Yerleşti

Liverpool, Wolverhampton'ı 2-1 yenerek Premier Lig'de liderliği ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:07
Liverpool Premier Lig'de Zirveye Yerleşti

Premier Lig'de Önemli Bir Galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Molineux Stadı'ndaki heyecan dolu maçta konuk takım Liverpool, 2-1’lik skorla galip gelerek zirveye yükseldi.

Maçın Kritik Anları

Karşılaşmanın ilk yarısında Ibrahima Konate 45+2. dakikada Liverpool'un ilk golünü kaydetti. İkinci yarıda, 61. dakikada Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekipten Rayan Ait-Nouri ise 56. dakikada net bir vuruşla skoru 2-1’e taşıdı, ancak bu sonuç Wolverhampton'un mağlubiyetini engelleyemedi.

Puan Durumu ve Şampiyonluk Yarışı

Bu galibiyetle Liverpool, ligde 6 haftada 5. kez sahadan galip ayrılarak toplam puanını 15 yaparken, Manchester City'nin puan kaybettiği bu hafta zirveye yerleşti. Lider Liverpool'u 14 puanla Manchester City ve Arsenal, 13 puanla ise Chelsea izliyor.

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