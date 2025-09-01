DOLAR
Liverpool, Rekor Bonservisle Alexander Isak'ı 125 Milyon Sterlin'e Transfer Etti

Liverpool, İsveçli golcü Alexander Isak ile 6 yıllık sözleşme imzaladı; transfer 125 milyon sterlinle İngiliz futbol tarihinin yeni rekoru oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:58
Liverpool, Alexander Isak'ı Rekor Bedelle Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İsveçli golcü Alexander Isak'ı kadrosuna kattı.

Transfer süreci ve anlaşma

Newcastle United'ın transfere sıcak bakmaması nedeniyle krize dönüşen ve uzun süredir Ada futbolunun gündemini meşgul eden transfer girişiminde Liverpool'un istediği oldu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Isak ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.

125 milyon sterlinlik rekor

Transfer için ödenen bonservis bedeli 125 milyon sterlin olarak açıklandı ve bu tutar, İngiliz futbol tarihinin yeni transfer rekorunu oluşturdu. Bir önceki rekor, Benfica'dan Chelsea'ye 106 milyon sterlin karşılığında transfer olan Enzo Fernandez'e aitti.

Isak'ın sözleri ve forma numarası

Kulübün sitesine konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya uzun bir yolculukla geldim. Ama bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Her şeyi kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Isak, Liverpool'da 9 numaralı formayı giyecek.

